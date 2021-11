"Vous m'avez sauvé la vie" : Britney Spears remercie ses fans après la levée de sa tutelle

La chanteuse a affirmé être "juste heureuse" de retrouver ses habitudes du quotidien et espère que son histoire mettra les projecteurs sur la question des tutelles. "Je ne suis pas là pour être une victime (...) Je suis là pour défendre des gens qui ont de vrais handicaps, de vraies maladies. Je suis une femme forte, et je peux imaginer ce que le système a fait à ces gens", a-t-elle assuré. "J'ai l'espoir que ma petite histoire aura un impact et fera changer les choses dans ce système corrompu."

Pour accompagner cette vidéo, la chanteuse a publié un texte dans lequel elle s'est aussi dite "sidérée de voir ce que ma famille et ma tutelle m'ont fait". Et d'appuyer : "C'était démoralisant et dégradant. Et je ne parle pas des mauvaises choses qu'ils m'ont fait subir et pour lesquelles ils devraient tous être en prison ... y compris ma mère pratiquante."