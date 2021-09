Victoire pour Britney Spears : la chanteuse libérée de la tutelle de son père

La tutelle de la star américaine durait depuis 2008, année lors de laquelle elle avait manifesté des troubles mentaux. Depuis de longs mois, la situation était devenue infernale pour la célébrité. "Chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur - chaque jour et chaque heure - est un jour où il cause à sa fille de l'angoisse et de la douleur", avait expliqué son avocat, Mathew Rosengart. Selon un récent article du New York Times, Jamie Spears aurait, par exemple, profité de sa position de force pour placer des caméras dans la chambre de sa fille et enregistrer des conversations privées. La chanteuse de Baby one more time ou Toxic a aussi récemment confiée qu’elle n’était pas autorisée à enlever son stérilet pour avoir un troisième enfant.