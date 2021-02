Britney Spears remporte un premier bras de fer contre son père au tribunal

C’est donc ensemble qu’ils devront continuer à gérer la fortune de la pop star, estimée à 60 millions de dollars. Devant la cour, l’avocat de la jeune femme de 39 ans a prôné "une division égale des responsabilités dans l’espoir que Jamie Spears et Bessemer Trust Co. trouvent la meilleure manière de s’occuper de ce patrimoine complexe pour le bien-être de sa cliente".

Cité par Variety , Me Samuel Ingham a également rappelé que "sa cliente ne voulait pas de son père comme co-curateur". "Mais nous reconnaissons que son retrait constitue un problème séparé", a-t-il souligné, expliquant qu’il pourrait redemander ultérieurement à ce que Jamie Spears soit complètement écarté de la mise sous tutelle de Britney Spears. En novembre, l’avocat avait affirmé que la chanteuse "avait peur de son père" et "ne remonterait pas sur scène tant qu’il serait en charge de sa carrière".

Dans un communiqué transmis à People , les avocats de Jamie Spears voient le verre à moitié plein et assurent que la décision du tribunal montre "la confiance de la justice en notre client et Bessemer Trust pour s’occuper ensemble de la préservation du patrimoine de Mademoiselle Spears". Ennemi numéro 1 au bonheur de la chanteuse selon ses fans, le père de la pop star est la cible du mouvement #FreeBritney qui cherche à libérer l’icône de sa mise sous tutelle. Le petit ami de la chanteuse Sam Asghari lui-même a qualifié son beau-père de "connard" entravant leur bonheur.

Certains admirateurs munis de leurs pancartes siglés du hashtag étaient présents à l’extérieur du tribunal ce jeudi pour suivre cette audience plus scrutée que les autres. Car elle intervient moins d’une semaine après la diffusion du documentaire Framing Britney Spears détaillant la chute de l’artiste et toute la complexité de sa tutelle, en place depuis 12 ans. Le dossier judiciaire est loin d’être refermé. Le clan Spears et leurs avocats ont rendez-vous le 17 mars et le 27 avril pour discuter de la suite.