Le père de Britney Spears reste en charge de sa tutelle malgré l’audition choc de la chanteuse

L’affaire régale les médias américains à la manière d’un soap opera. Chaque épisode réservant plus de rebondissements que le précédent. Depuis que Britney Spears a martelé devant un tribunal de Los Angeles qu’elle souhaitait "retrouver sa vie" sans mise sous tutelle la semaine dernière, les tensions se multiplient au sein du clan Spears.

En cause ? La mainmise du patriarche de 68 ans, Jamie, en charge des biens et de la gestion du planning de sa pop star de fille depuis son épisode psychotique il y a 13 ans. Face au juge, la chanteuse a martelé combien elle était malheureuse et prise au piège. Et n’a épargné personne, à commencer par son père qu’elle a qualifié d'"ignorant" et qu’elle souhaite voir "en prison".