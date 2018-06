Bryce Dallas Howard : "Le film est vraiment centré sur le message que Michael Crichton voulait faire passer à travers son livre"

Inspiré du livre de Michael Crichton, "Jurassic Park" est un film d'aventures et de science-fiction piloté au début des années 90 par Steven Spielberg. Trois ans après le 4ème volet de la saga, qui a fait 200 millions de recettes rien que pour le premier week-end, c'est reparti pour "Jurassic World : Fallen Kingdom". Dans ce 5ème épisode, on retrouve nos deux personnages héros Claire et Owen, incarnés par Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. Tous les ingrédients sont réunis pour se prendre au jeu pendant deux heures.



