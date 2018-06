"Budapest" : un film inspiré d'une histoire vraie qui sortira en salles le 27 juin

La comédie du réalisateur Xavier Gens "Budapest" relate l'histoire de deux entrepreneurs au bout du rouleau qui décident de se lancer dans une entreprise d'enterrement de vie de garçon. Pour se démarquer du lot, ils proposent des activités toutes aussi invraisemblables les unes que les autres aux futurs mariés. Les premiers rôles de Vincent et Arnaud sont incarnés par Jonathan Cohen et Manu Payet. Notons que ce film est inspiré d'une histoire vraie et sortira en salles le 27 juin.



