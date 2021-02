Accusations contre Joss Whedon : David Boreanaz se dit "fier de la force" de Charisma Carpenter

L’actrice américaine, qu’il a rencontrée sur le tournage de Buffy contre les vampires avant de collaborer avec elle dans la série dérivée Angel, a brisé le silence en racontant des années "d’abus de pouvoir" et "de comportements non professionnels" de la part de Joss Whedon, le créateur des deux programmes.

Sa prise de parole était très attendue. C’est sur Twitter que David Boreanaz a réagi publiquement au séisme qui secoue le casting d’une des séries les plus cultes de ces dernières années. "Je suis là pour t’écouter et te soutenir. Je suis fier de ta force", a-t-il écrit dimanche 14 février en réponse au message posté par Charisma Carpenter quatre jours plus tôt.

D’autres stars de la série ont rapidement témoigné leur affection à la comédienne. À commencer par Sarah Michelle Gellar, l’inoubliable tueuse de vampires, qui "ne veut plus être associée pour toujours au nom de Joss Whedon". "Je soutiens tous les survivants d’abus et je suis fière qu’ils prennent la parole", a-t-elle écrit sur un post Instagram fermé aux commentaires, soulignant qu’elle ne s’étendrait pas sur le sujet.

Amber Benson, qui jouait Tara, rapporte aussi que le plateau de tournage de Buffy "était un environnement toxique". "Beaucoup de dégâts ont été faits et nous sommes nombreux à encore essayer d’encaisser ce qu’il s’est passé plus de 20 ans après", relate-t-elle. Des propos "confirmés" par Marti Noxon, productrice exécutive et showrunneuse des saisons 6 et 7 qui "soutient les femmes de Buffy". "Je comprends d’où viennent Charisma, Amber, Michelle et toutes les femmes qui ont parlé", affirme-t-elle sur Twitter.