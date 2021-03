"C'est le coronacircus, assez de cette farce" : Victoria Abril dérape sur le Covid-19

Venue à l'événement sans masque, la comédienne de Clem qui fut une des égéries de Pedro Almodovar, s'est lancée dans un long monologue, comparant la crise sanitaire à un feuilleton télé. "Il y a la première vague, la deuxième, on en est à la troisième avec le variant anglais, il va y avoir le variant californien, le sud-africain, qui est plus grave, le brésilien…", a-t-elle fustigé alors que l'Espagne compte à ce jour près de 70.000 morts et plus de 3 millions de personnes contaminées par le virus.

Elle s'en est ensuite prise à Emmanuel Macron pour avoir attaqué les "libertés fondamentales", expliquant qu'en France "on ne va pas au restaurant, pas à une exposition, pas danser. On ne peut pas se rencontrer depuis un an". "Maintenant, ils nous ont transformés en cobayes, nous donnant des vaccins qui ne sont pas testés et qui ne fonctionnent pas. Au lieu de cela, nous avons plus de cas positifs, plus de malades et plus de décès !".

Alors que la réalisatrice María Guerra essayait de l'arrêter, l'actrice a protesté. "Laissez-moi parler. Ils nous empoisonnent. Si je dois passer pour une complotiste, alors soit", a martelé Victoria Abril.