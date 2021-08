"C’est lui, la star du film" : Beau, le cheval qui a bouleversé les héros de "Dream Horse"

Il reconnaît qu’il n’y connaissait rien avant le tournage. Euros Lyn n’avait jamais travaillé avec des chevaux avant de se lancer dans le projet Dream Horse, l’adaptation d’une formidable histoire vraie qui a redonné le sourire au Pays de Galles, il y a 20 ans. Ou comment un groupe de villageois sans le sou est devenu propriétaire du cheval de course le plus victorieux de la saison.

"Il était vraiment en accord total avec elle, acquiesce le réalisateur Euros Lyn. Quand elle était excitée et agitée, lui l'était aussi. Idem quand son personnage était un peu larmoyant et éploré". "C’est comme s’il savait ce qu’il devait faire. Il sait vous cueillir", souligne encore Toni Collette, assurant que "c’est lui, la star du film". "Il est incroyable", ajoute-t-elle. C’est que Beau a été à bonne école. Il est entraîné par The Devil’s Horsemen, une entreprise familiale basée en Angleterre qui, depuis plus de 30 ans, prépare des chevaux pour des séries et des films.

Parmi leurs collaborations, figurent Game of Thrones, Wonder Woman et The Crown. Avec une priorité : le bien-être des animaux tout au long de la production. Le tournage de Dream Horse a notamment reçu le soutien de l’association à but non lucratif American Humane. Mais rien qui puisse atténuer la tristesse de la séparation. "Quand j’ai dû lui faire mes adieux, ça été un vrai crève-cœur", se souvient Toni Collette, qui a même tenté de ramener Beau avec elle en Australie. Sans succès.