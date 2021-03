"C'est MeToo, on ne peut plus rien dire" : accusé d’agressions sexuelles, Pierre Ménès se défend et s'excuse

Si les faits ne sont pas nouveaux et sont sus de tous, ce n’est qu’aujourd’hui qu’ils créent l’émoi. En direct à la télévision, le consultant a embrassé en 2012 et en 2016 deux de ses consœurs, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti, sans leur consentement, et soulevé par surprise la jupe de Marie Portolano, toujours en 2016, à la fin d’une émission et devant l’ensemble du public et des chroniqueurs. Si cette dernière scène se passe hors antenne, les autres ont été filmées et repartagées massivement sur les réseaux sociaux à la suite de l’article des Jours. Un hashtag est né, reflétant l’indignation collective : #PierreMenesOut.

La fameuse séquence entre Marie Portolano et Pierre Ménès a finalement été diffusée en partie dans l’émission de C8, chaine appartenant à Canal +. Confronté par Marie Portolano sur l'agression ayant eu lieu en 2016, le chroniqueur affirme ne se souvenir de rien. Il reconnait l’avoir humiliée, mais répond tout de même par l’affirmative à la question : "Est-ce que tu le referais aujourd’hui ?". Et ajoute : "Il faut prendre les gens comme ils sont, j'ai été embauché parce que je suis un personnage. (…) C’est sûr que si t’étais un mec, j’aurais pas soulevé ta jupe. C’est mon côté un peu rebelle. Si je peux plus chambrer une meuf parce que c’est une meuf, c’est insupportable."