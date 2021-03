"C'est une fille !" : Meghan et Harry dévoilent le sexe de leur second enfant chez Oprah

Meghan précise que leur fillette verra le jour "à l'été" et qu'il s'agira bien de sa dernière grossesse. "Deux enfants et pas un de plus !", acquiesce Harry qui il y a un an et demi avait déjà expliqué pourquoi ils n'auraient pas plus de deux bambins. Ce choix ne vient pas pour des raisons pratiques ou de confort, mais plutôt le signe d'une conscience écolo marquée chez le jeune père. Car à quoi bon encombrer une planète déjà bien mal en point et surpeuplée ? "J'ai toujours pensé que cet endroit était un emprunt. Et bien sûr, aussi intelligents que nous sommes ou aussi évolués que nous sommes supposés l'être, nous devrions être capables de laisser quelque chose de meilleur pour la nouvelle génération", insistait-il dans Vogue UK en août 2019.