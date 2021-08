C8 diffuse un film anti-IVG, Elisabeth Moreno l'accuse de "se rendre coupable du délit d’entrave"

"En acceptant de diffuser ce type de programme", la chaîne de la TNT "se rend solidaire des mouvements anti-choix et se rend coupable du délit d'entrave condamné dans notre pays", a estimé le ministère délégué à l'Égalité femmes-hommes dans un communiqué, soulignant que le film "met avant tout en avant des contre-vérités scientifiques et induit inexorablement le spectateur en erreur".

"Je condamne fermement la diffusion de ce film" qui "constitue un outil de propagande anti-avortement abject", a souligné la ministre Elisabeth Moreno dans le même texte, qu'elle a partagé sur Twitter accompagné du hashtag #moncorpsmonchoix. "Progrès pour notre société, le droit à l'IVG est un droit fondamental et inaliénable pour toutes les femmes. Cette fiction va à l'encontre de nos valeurs", avait-elle tweeté en pleine diffusion la veille. "Non à l'entrave, non à la culpabilisation", avait pour sa part martelé sa prédécesseure Marlène Schiappa, aujourd'hui ministre déléguée à la Citoyenneté.

L'annonce de la diffusion du film sur C8, chaîne contrôlée par l'homme d'affaires Vincent Bolloré, avait suscité de vives réactions des associations féministes. Interrogé par l'AFP, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué avoir reçu plusieurs saisines concernant ce programme et annoncé qu'il allait instruire ce dossier. "Le CSA procédera à un visionnage du film diffusé à l’antenne et examinera les saisines reçues. En cas de manquement aux obligations légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles il est soumis, le CSA interviendra auprès de l’éditeur", a souligné l'instance au Huffington Post. L'occasion de rappeler qu'en France, le délit d'entrave à l'IVG est passible de 30.000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement.