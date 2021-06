"Ça a été des mois vraiment difficiles" : accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo remonte sur scène

S'il répète qu'une "étiquette injuste" lui a été collé, "sans fondement et en dépit de (ses) déclarations", le chanteur estime toutefois que "nous devons aujourd'hui regarder le passé avec les yeux du présent, car il est juste de se poser des questions afin d'ouvrir la voie à une nouvelle sensibilité et conscience". Mais, nuance-t-il, "nous ne pouvons pas réécrire notre passé". "Nous devons le comprendre dans son contexte et le critiquer, y compris avec sévérité si nécessaire, mais ça n'a aucun sens de le détruire", poursuit le chanteur qui assure continuer à recevoir des offres pour chanter dans "les théâtres du monde entier, y compris aux Etats-Unis".

"Ça a été des mois vraiment difficiles, mais ils sont passés et je suis content d'avoir repris contact avec la presse de manière très sincère. Je me suis trompé en ne l'ayant pas fait avant, parce que tout ça a été un procès médiatique", a-t-il affirmé. Si l'entretien a eu lieu en tête à tête, les réponses liées aux affaires de harcèlement ont été transmis à l'AFP par écrit, à la demande de l'équipe de communication du chanteur.

Un an après avoir combattu le Covid, il renoue avec "un travail encore plus intense" et rêve de revenir chanter au Palais Garnier.

Chanteur lyrique de tous les records - 151 rôles, plus de 4 000 représentations sur scène, plus de 100 albums et 103 rappels en 1986 après un Otello de Verdi, son opéra préféré qu'il a chanté 225 fois –, il dit ignorer quand il s'arrêtera. "On peut vivre quatre vies et il y aura encore tellement d'opéras à chanter !" plaisante-t-il. Il dit qu'il s'arrêtera si "la voix ne m'obéit plus ou parce que physiquement, c'est devenu difficile".