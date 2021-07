"Ça a été un choc, mais pas une surprise" : Wentworth Miller révèle être autiste

L’acteur americano-britannique "ne veut pas prendre le risque de devenir soudainement une voix bruyante et mal informée". Et renvoie vers "les nombreux individus qui partagent du contenu prévenant et inspirant sur Instagram et TikTok, en décryptant la terminologie, ajoutant de la nuance et combattant la stigmatisation". En dehors de ce relai, vous ne le verrez pas évoquer davantage l’autisme et ses différents spectres. Wentworth Miller conclut en remerciant ceux qui "consciemment ou inconsciemment lui ont accordé un peu plus d’espace au fil des années, lui permettant d’avancer dans le monde d’une manière qui faisait sens pour lui, peu importe si ça en faisait pour eux".