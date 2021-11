"Ça a été une épreuve" : Anne Sila évoque l’agression dont elle a été victime avant "The Voice"

TÉMOIGNAGE – Dans "50’ Inside" ce samedi, la gagnante de "The Voice All Stars" est revenue sur un épisode douloureux survenu en 2014. Son compagnon de l’époque l’avait poignardée à plusieurs reprises.

Elle n’en avait jamais parlé face caméra. Et il n’y a bien qu’à Nikos Aliagas, qui la suit depuis ses premiers pas dans "The Voice" il y a six ans, qu’Anne Sila pouvait se confier sur un drame très personnel survenu en 2014, peu de temps avant sa participation au télécrochet. Alors qu’elle revoit son audition à l’aveugle de la saison 6 avec la chanson "Je t’aimais, je t’aime et j’aimerai" de Francis Cabrel, la chanteuse se rappelle qu’elle n’allait "vraiment pas bien là". "Je crois que j’essaie de tenir à la vie, de me raccrocher à quelque chose", se souvient-elle avant de se livrer.

Toute l'info sur The Voice 2021

La personne dont j’étais très amoureuse a fait une bouffée délirante et m’a donné des coups de couteau - Anne Sila

"La personne dont j’étais très amoureuse a fait une bouffée délirante - c’est une maladie mentale - et m’a donné des coups de couteau. J’ai dû faire face à cette douleur physique et psychologique. Ça a été une épreuve pour moi et cette personne aussi", raconte-t-elle très émue. Lors de sa participation à "The Voice All Stars" cette année, elle a martelé combien l’émission lui avait "sauvé la vie". À l’époque, Anne Sila passe beaucoup de temps alitée pour soigner ses blessures. Et fait le choix radical de se raser la tête. "J’ai coupé mes cheveux d’un coup", dit-elle, précisant que son coiffeur n’avait pas voulu aller au bout du processus et qu’un ami à elle avait fini le travail.

En vidéo LCI PLAY - Louis Delort de retour dans "The Voice All Stars" : l'interview

Un nouveau look synonyme d’un nouveau départ. "J’ai rencontré quelqu’un il y a longtemps qui s’appelait Drew et qui m’avait dit que pour les Indiens, garder ses cheveux longs c’était garder ses souvenirs. À ce moment-là, j’ai vraiment voulu faire table rase. Je ne me suis pas rendue compte que dans cette émission, ça allait presque être ma marque de fabrique", sourit-elle aujourd’hui. Au-delà de son crâne rasé, c’est sa voix qui a fait sensation dès ses débuts dans "The Voice".

En vidéo Le Portrait : Anne Sila, grande gagnante de "The Voice All Stars"

Sa participation à l’émission n’a pourtant pas toujours été acquise. "Emilie, une des casteuses de "The Voice", m’appelait souvent pour me demander si je voulais faire l’émission", se remémore Anne Sila. Puis "il y a eu l’agression, elle m’a rappelée en s’excusant et en me disant : 'Je suis vraiment désolée de t’avoir embêtée, je ne t’appellerai plus'", poursuit-elle. Un déclic pour la jeune artiste. "Là, je lui ai dit : 'Je vais faire l’émission, de toute façon j’ai tout perdu donc on s’en fout, j’y vais'. Et c’est comme ça que je suis arrivée sur le plateau", ajoute-t-elle. La suite, on la connaît. Finaliste malheureuse de la saison 6, elle a remporté la saison anniversaire le mois dernier. Elle vient de sortir son troisième album.

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.