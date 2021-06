"Ça fait 13 ans et ça suffit" : Britney Spears demande la levée de sa tutelle

C’était une prise de parole attendue, notamment par les fans qui orchestrent depuis plusieurs années une campagne sur les réseaux sociaux et dont quelques dizaines avait fait le déplacement ce mercredi pour soutenir l’interprète de "Toxic". Ce mercredi 23 juin, Britney Spears s’exprimait par Internet lors d’une audience à sa demande devant un tribunal de Los Angeles. La chanteuse, qui s'est dit "déprimée" et "traumatisée", a sollicité la fin de sa mise sous tutelle, effective depuis 2008 et qui, selon elle, a fait "plus de mal que de bien".