Camille Lacourt bientôt papa : sa compagne Alice Detollenaere est enceinte

Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere ont confirmé qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble. C'est Jérôme Anthony, l'acolyte du célèbre chef, qui a vendu la mèche. “Camille n’est pas tout seul ce soir ! Il ne plonge pas tout seul”, a commencé l’animateur. “Il est avec Alice : Alice qui, à mon avis, attend un heureux évènement ! On est content de partager ça avec vous les amis, ça nous fait trop plaisir", a-t-il poursuivi.

En couple depuis 2018, les tourtereaux peuvent enfin savourer cette belle nouvelle après une année très compliquée puisque la jeune femme, qui a été élue Miss Bourgogne en 2010, a souffert d'un cancer du sein. Elle a par ailleurs publiquement annoncé qu'elle avait subi une mastectomie en janvier dernier. "C'est fait. Après des mois de recherche, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade", expliquait Alice Detollenaere sur son compte Instagram.

"Des mois que l'on retient notre souffle. J'écris "on“ car une maladie ne se porte pas seule et impacte inévitablement nos proches. J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", concluait la jeune femme de 32 ans.