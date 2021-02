Camille Lou : "'Je te promets' me fait beaucoup penser à ma famille"

C'est la Mandy Moore française. Dans Je te promets, Camille Lou joue le rôle tenu par la chanteuse américaine dans This is Us. La comédienne vue dans Le Bazar de la charité et Les Bracelets rouges prête ses traits à Florence, une jeune femme maman de triplés, dont on va suivre l'histoire à travers différentes époques. Un rôle qui l'a marquée et pour lequel elle a pu renouer avec son autre passion : la musique.

Vous ne connaissiez pas la série This is Us. Comment êtes-vous passée à côté ?

Je crois que je ne suis pas la seule ! J'ai l'impression qu'il y beaucoup de Français qui ne la connaissent pas. Pourtant je suis adepte de séries, mais elle n'est pas sur les plateformes auxquelles je suis abonnée. Je ne l'ai pas regardée pour ne pas me faire influencer par les personnages. Je vais y remédier plus tard !

Qu'est-ce qui vous a plu alors ?

Quand j'ai lu le scénario, j'ai ri, j'ai pleuré. J'ai aimé la richesse d'émotions dans cette histoire de famille et d'amour. C'est la vraie vie en fait, c'est ultra touchant, et ça se passe sur plusieurs époques, dont c'est très intéressant à jouer aussi. Et puis je chante, j'étais très heureuse de pouvoir concilier mes deux passions.

Ça met encore plus la pression de jouer dans le remake d'une série aussi culte ?

Moi j'ai toujours la pression ! Là, comme c'est une adaptation, je sais qu'on est un peu attendus au tournant. J'ai vu passer des messages très violents, donc ça fait peur, c'est vrai. Mais on y a vraiment mis tout notre cœur.