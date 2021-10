Cancel culture : les Rolling Stones ne chantent plus "Brown Sugar", accusée de racisme

Ces légendes du rock auraient-ils cédé à la cancel culture ? Depuis de nombreuses années, "Brown Sugar" est décriée pour ses paroles faisant référence à l’esclavage. Et à une toute jeune femme noire, "fouettée à minuit" par son propriétaire, qui attise le désir de Mick Jagger. Dénonciation maladroite ou mauvais goût ? Les avis divergent. "Je n’écrirais plus cette chanson aujourd’hui", concédait le chanteur en 1995 au magazine Rolling Stone. "Je me censurerais sans doute."

En 2019, le producteur américain Ian Brennan, célèbre pour son travail avec le groupe touareg Tinariwen, avait dénoncé dans un article publié dans le Chicago Tribune une chanson qui, selon lui, fait la promotion de "l’esclavage, du viol, la torture et de pédophilie", demandant aux radios de ne plus la jouer et au groupe de la retirer de ses concerts. Il semble avoir obtenu gain de cause, pour le moment…