Cancer de la prostate : Jean-Pierre Pernaut va mieux

La vidéo qu'a publiée Jean-Pierre Pernaut ce mardi sur Twitter a obtenu 19 700 vues. Il y a parlé de son bon état de santé après son opération du cancer de la prostate et a reçu de nombreuses réactions de soutien. Autre sujet, la douzième édition de Pasteurdon commence mercredi. C'est un appel aux dons au profit de l'Institut Pasteur, dont sont associées LCI et plus de 24 autres chaînes TV, avec une quinzaine d'animateurs. Thierry Moreau nous présente également les émissions télé à ne pas rater.



