Candice éliminée de "Koh-Lanta" : "La stratégie, ce n’est pas mentir droit dans les yeux"

Ce que je ressens d’abord, c’est l’énorme frustration de ne pas être allée plus loin. De la frustration aussi parce que j’ai essayé d’apporter le maximum à mon équipe avec le plus de bienveillance possible. Et c’est vrai que ce n’est pas très agréable d’être remerciée ainsi… Ensuite, c’est le fruit d’une stratégie qui ne correspond pas à mes valeurs. J’étais donc déçue de la manière dont ça s’est fait. Et puis j’ai vite éprouvé une envie de revanche, qui ne m’a pas quittée depuis, d’ailleurs. "Koh-Lanta" est un jeu et on ne peut pas s’étonner qu’il y ait de la stratégie. Mais pour moi la stratégie ce n’est pas trahir et mentir droit dans les yeux.

J’étais partagée entre l’envie de sauver mes fesses et celle de faire confiance à la petite alliance que je pensais avoir avec Maxine et Laure

J’étais partagée entre l’envie de sauver mes fesses et celle de faire confiance à la petite alliance que je pensais avoir avec Maxine et Laure - Candice

Avez-vous hésité jusqu’au bout à jouer le collier d’immunité ?

Ah mais elle ne m’a pas lâché jusqu’au bout. J’étais partagée entre l’envie de sauver mes fesses et celle de faire confiance à la petite alliance que je pensais avoir avec Maxine et Laure. Dans "Koh-Lanta", c’est vrai qu’il n’en restera qu’un à la fin. Mais avancer à plusieurs, c’est quand même bien. Moi, j’avais peur de jouer mon collier pour rien et de créer des tensions inutiles, qu’elles me disent ensuite que je ne leur avais pas fait confiance et que je me retrouve en difficulté au conseil d’après. J’ai eu tort.

Laure dit qu’elle vous trouve "intrusive et envahissante", Maxine que vous êtes super en survie mais que vous avez "oublié d’apprendre à nous connaître". Comprenez-vous leurs critiques ? Et avez-vous l’impression d’avoir fait ou dit quelque chose qui vous a mis à l’écart des rouges ?

Par rapport à leurs critiques, je trouve ça un peu contradictoire. On me reproche à la fois d’en avoir trop fait et de ne pas m’être intéressé aux autres. Moi j’ai l’impression d’avoir fait le premier pas vers elles et c’est plutôt elles qui me rejetaient. Je pense qu’on était dans une équipe où tout le monde était fort physiquement, où tout le monde avait des choses à apporter. Il fallait donc trouver une raison d’éliminer quelqu’un et les petites erreurs que j’ai pu faire au début ont pris des proportions beaucoup plus importantes que ce qu’elles méritaient.