Cannes 2021 : 7 Français en compétition, découvrez la sélection officielle

HORS COMPÉTITION





Emmanuelle Bercot présentera De son vivant avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Seront aussi présentés Still Water avec Matt Damon et Camille Cottin qui a été tourné à Marseille, Aline de Valérie Lemercier, le faux biopic sur Céline Dion et Bac Nord avec Gilles Lellouche et François Civil.