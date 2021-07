Cannes 2021 : Valérie Lemercier et l'équipe d'"Aline" ont monté les marches sur... du Céline Dion, évidemment !

La grande absente de la soirée ? Céline Dion elle-même. La diva venue du Québec n'a pas foulé le tapis rouge mais était forcément dans toutes les têtes. Sa musique a résonné par deux fois grâce au DJ chargé de l'animation musicale de la montée des marches. Après "J'irai où tu iras", c'est "Treat her like a lady" qui s'est fait entendre au moment où l'équipe du film allait à la rencontre de Thierry Frémaux et Pierre Lescure.

En anglais, Aline est sous-titré The Voice of Love, La Voix de l’amour. Cette voix, c’est celle de la chanteuse Victoria Sio qui double Valérie Lemercier sur les plus grands tubes de Céline Dion qui rythme le long-métrage. La jeune femme, qui tenait l'un des rôles principaux de la comédie musicale "Le Roi Soleil", a précédé l'équipe sur les marches avant d'être rejoint par sa ralisatrice. Reporté d’un an par la pandémie, ce film aussi tendre que drôle est attendu au cinéma en novembre prochain.