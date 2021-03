Sorcellerie, voyance et racket : l’étrange scandale autour des "Marseillais" envoûte les internautes

Découverte dans l’émission de W9 "Les Marseillais", la jeune femme de 24 ans est le personnage principal d’une affaire aussi sordide qu’inexplicable. Une rencontre entre Snapchat, Charmed, téléréalité et mauvaise série policière où les récits diffèrent et s’affrontent devant des millions de personnes.

Le feuilleton démarre donc le 26 février quand Maeva Ghennam, autre figure des "Marseillais", raconte à coups de Snaps avoir été victime de sorcellerie. La jolie brune, sosie non officiel de Kim Kardashian, explique à ses abonnés être "choquée" et "traumatisée". "Je viens de voir un truc digne des films d’horreur. J’ai peur", poursuit-elle. Le truc en question ? Une poupée vaudou la représentant utilisée dans une vidéo que lui a fait parvenir un dénommé Marc Blata, wannabe journaliste spécialiste de la téléréalité, qui a lui-même participé à plusieurs émissions du genre. "En premier, je pique Maeva pour qu’elle quitte définitivement W9", clame une voix de femme tout en clouant l’objet.

Accompagnée de son avocat, Carla Moreau explique que "ça n’a pas été une semaine facile". Elle raconte avoir consulté cette voyante pour la première fois à l’âge de 17 ans, après l’avoir trouvée sur Internet. Elle dit avoir été recontactée par cette femme après sa première apparition dans "Les Marseillais" en 2016. Toutes les deux se revoient ensuite régulièrement. "C’était un peu devenu une petite confidente, une amie", poursuit-elle. Puis elle affirme avoir été contrainte de formuler des vœux pour son avenir qui ont été enregistrées à son insu. Aurait alors démarré un "chantage constant" qui aurait duré quatre ans. "Je me dis que je n’ai pas d’autre choix que de devoir payer pour qu’elle me laisse tranquille", affirme-t-elle, se disant "victime de racket". Montant du préjudice ? 1,2 million d’euros tout de même.

Deux plaintes ont été déposées contre la voyante. Une par la famille de Carla Moreau il y a un an et demi, et une autre par la jeune femme la semaine dernière. Le parquet de Marseille a confirmé au Parisien "qu’une enquête préliminaire était en cours du chef d’abus de biens sociaux", s’intéressant notamment à "des détournements de fonds opérés au préjudice" de la société CM Holding appartenant à la Marseillaise "et ce pour verser des frais à une femme se déclarant comme voyante".

Cette dernière, prénommée Danaé, est venue se défendre, elle aussi, dans "Touche pas à mon poste". Elle aussi accompagnée de son avocate. "Je n’ai menacé et escroqué personne", a-t-elle martelé. Si l’affaire est désormais entre les mains de la justice, elle a permis à l’émission de Cyril Hanouna de signer un record d’audience avec près de 2 millions de téléspectateurs devant leur écran pour l’interview de Carla Moreau. Signe que la magie de la télévision, aussi, opère toujours.