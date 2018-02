Carnaval de Bielsa, en Espagne: une chasse à la demoiselle?

Dans les Pyrénnées espagnoles, à Bielsa, lors du carnaval, des hommes, les "Trangas" déguisés en ours terrorisent en déambulant dans le village, à la recherche de jeunes filles, les "Madamas". Cette coutume païenne interprète le réveil de la nature et l'amour. En voyant surgir ces mi-hommes, mi-bêtes, qu'éprouvent celles qui y participent pour la première fois ?



