Carnaval de Binche 2018 : les Gilles sont de sortie

Ce divertissement puise ses origines au XVIème siècle. Sur plusieurs générations, certains familles sont des Gilles de père en fils. Au son des tambours et des cuivres, les Gilles, héros du carnaval de Binche, personnages bossus et colorés, tapent le pavé de leurs sabots. Tout au long du cortège, des dizaines de milliers de personnes sont venus les admirer, mais aussi les petits des écoles grimés en pierrot ou en arlequin. La tradition consiste à "jeter" des oranges, une offrande à la foule qui les attrape au vol. Clôturée au soir du mardi 13 février, la fête a duré trois jours, dans les bars et dans les rues.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.