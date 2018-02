Carnaval de Santa Cruz: vivez une semaine de fantaisie colorée !

Dans les îles Canaries, à Tenerife, 3 000 danseuses et danseurs défilent lors du carnaval de Santa Cruz. Durant une semaine, c'est la fête où le déguisement est de rigueur. Chaque quartier présente un spectacle haut en couleurs. Mais c'est surtout le passage des reines du carnaval, avec leur tenue de paillettes et de plumes, qui offre les deux heures les plus festives des parades au monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.