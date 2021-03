Carton d'audience pour le spectacle des Enfoirés, avec 9,2 millions de téléspectateurs sur TF1

Le spectacle des Enfoirés "À côté de vous" a une nouvelle fois créé l'évènement vendredi sur TF1. Il faut dire que c'est généralement, hors événements sportifs, le meilleur résultat de l'année toutes chaînes confondues. Et sans surprise, ils étaient 9,2 millions de téléspectateurs devant leur télévision à suivre les sketchs, parodies et duos de Florent Pagny, Amel Bent, Patrick Bruel, Mimi Mathy ou encore Michèle Laroque. Un spectacle enregistré sans public - Covid oblige - à Lyon en janvier dernier, avec toujours une quarantaine de personnalités de la chanson, de l'humour ou du sport.

Reste maintenant à concrétiser cet engouement en se procurant le double CD et le DVD "Les Enfoirés 2021 - À côté de vous", avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, qui sont mis en vente dès ce samedi au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer 17 repas. Un geste encore plus indispensable cette année avec la crise sanitaire qui a plongé de nombreuses personnes dans la précarité, notamment des étudiants, avec de longues files d'attente devant des centres de distribution d'aide alimentaire à Paris et dans d'autres villes de France.

Sans oublier la collecte de denrées alimentaires dans tous les supermarchés qui s'achèvera dimanche soir. Lors de la précédente campagne en 2020 l'association avait récolté 7.400 tonnes de denrées - soit l'équivalent de 7 millions de repas - un objectif qu'elle espère dépasser cette année.