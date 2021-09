"Danse avec les stars" : qu’est devenu Jean-Baptiste Maunier, le petit héros des "Choristes" ?

Trop haut, trop vite ? Jean-Baptiste alterne musique et cinéma, sans renouer avec les sommets du box-office. Il donne la réplique à Nicolas Duvauchelle et Clémence Poésy dans une nouvelle adaptation du roman Le Grand Meaulnes, qui ne remporte pas le succès escompté. Puis tient le premier rôle de Hellphone, une comédie fantastique de James Huth, le réalisateur de Brice de Nice, boudée par le grand public.

Après avoir passé son bac, et fait une apparition dans L’Auberge Rouge, où il retrouve Gérard Jugnot, le jeune homme s’installe aux Etats-Unis de 2008 à 2009. À New York, il améliore son anglais suit des cours de comédie au célèbre Lee Strasberg Theater Institute. On le retrouve trois ans plus tard dans le téléfilm Merlin, sur TF1, tandis qu’il multiplie les projets, de court-métrages en piècse de théâtre. Sans jamais oublier la musique puisqu’en 2016, il publie son premier EP intitulé Nuits Blanches.