Casting, scénario, tournage : tout ce que l’on sait sur "Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?"

Les salles sont toujours fermées… Mais les films se tournent ! C’est le cas de Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?, sans doute l’une des suites les plus attendues de l’année. L’acteur Medi Sadoun, alias Rachid Benassem, a posté mercredi sur Instagram un cliché du plateau en compagnie du réalisateur et scénariste Philippe De Chauveron, de retour derrière la caméra pour ce troisième volet.

Après deux semaines de tournage en novembre dernier, l’équipe s’est retrouvée ce lundi pour six semaines en région parisienne. Comme dans les deux premiers volets, il sera question d’une grande réunion de famille. Mais un peu différente puisque cette fois Laure (Elodie Fontan), Ségolène (Emilie Caen), Isabelle (Frédérique Bel) et Odile (Julia Piaton), les quatre filles Verneuil, tenteront d’organiser les 40 ans de mariage de leurs parents, Claude (Christian Clavier) et Marie (Chantal Lauby).

Pour l’occasion, les gendres David (Ary Abittan), Rachid (Medi Sadoun), Chao (Frédéric Chau) et Charles (Noom Diawara) inviteront leurs parents respectifs, avec à la clé les gags et quiproquos d’usage. Après les parents Koffi, venus de Côte d’Ivoire, le film mettra donc en lumière ceux venus d’Israël, d’Algérie et de Chine.