Catherine Deneuve et ses sœurs annoncent la mort de leur mère, Renée, à l’âge de 109 ans

Son aînée, Danielle, est née avant la Seconde Guerre mondiale de ses amours avec un comédien qu’elle a ensuite quitté. "Un homme charmant mais on ne pouvait pas compter sur lui". "Je suis partie avec ma fille dans les bras et j'ai repris ma liberté. J'ai alors repensé à ce monsieur qui me faisait la cour sans l'avouer", relatait-elle au Point en 2013. Ce monsieur n’était autre que Maurice Dorléac, acteur et doubleur lui aussi. De leur union naîtront trois filles : Françoise en 1942 – tuée à 25 ans dans un accident de la route, Catherine en 1943 et Sylvie en 1946. En 2019, Catherine Deneuve précisait au Parisien que sa mère était "dans une maison depuis deux ou trois ans". "Ma vieillesse n'est pas triste, assurait en 2013 Renée Dorléac. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un coup de téléphone ou une visite de mes enfants et petits-enfants", dont les enfants de Catherine, les acteurs Christian Vadim et Chiara Mastroianni.