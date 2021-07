Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Marion Cotillard... Parterre de stars sur le tapis rouge au Festival de Cannes

Pléthore de stars sur le tapis rouge ce samedi 10 juillet. Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Marion Cotillard, Vanessa Paradis, Carla Bruni ou encore Joey Starr et Benoît Magimel ont défilé devant les flashs crépitants. Le film De son vivant, réalisé par Emmanuel Bercot, était projeté sur la Croisette. Retour sur les plus belles apparitions.

Parmi les moments les plus attendus de cette journée, le retour de Catherine Deneuve, dix-huit mois après un accident vasculaire et cinquante-sept ans après son baptême cannois pour Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, Palme d'or. Rayonnante et vêtue d'une longue robe de velours noir, elle a monté les marches avec Emmanuel Bercot et Benoît Magimel.