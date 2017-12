Cédric Villani, le génie des Maths devenu député de La République en Marche

Cédric Villani est le onzième français à remporter la médaille Fiels, une distinction mathématiques pour ses travaux en théorie cinétique de l'équation de Boltzmann. Le 18 juin 2017, le scientifique au style vestimentaire assez particulier, est élu député de La République en Marche de la cinquième circonscription de l'Essone. Avide de connaissances et fétichiste des araignées, le génie admire l'intelligence qu'on lit dans les yeux d'un orang-outan.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.