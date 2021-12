"Cela ne sera jamais derrière nous" : Alec Baldwin s'exprime dans une vidéo sur son tir mortel

Émotions et visage marqué. Ce jeudi 23 décembre, Alec Baldwin a posté une vidéo sur Instagram durant laquelle il revient longuement sur les soutiens qu'il a reçus à la suite de son tir mortel dans le cadre du tournage du film Rust. Semblant chercher ses mots, l'acteur s'est exprimé dans une vidéo de plus de trois minutes.

Il commence son message en remerciant l'ensemble des soutiens qui lui ont été adressé dans la foulée des faits, le 21 octobre dernier. "J’ai reçu des centaines de mails d’amis, de famille, de collègues et de personnes dont je n’ai jamais entendu parler depuis un certain temps pour m’envoyer de la force et de bons vœux, etc. Je leur en suis vraiment reconnaissant", déclare-t-il dans sa vidéo.