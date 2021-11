Céline Dion a-t-elle vu "Aline", le film de sa vie imaginé par Valérie Lemercier ?

Elle en parle comme de son tournage "le plus facile, bizarrement". Après plus d'un an de report pour cause de pandémie, Valérie Lemercier dévoile enfin au public français son film Aline ce mercredi 10 novembre. Ce faux biopic librement inspiré de la vie de la chanteuse Céline Dion est une merveille qui transforme de façon surprenante l'humoriste en diva superstar, mais plus humaine que jamais.

Mais le film est-il arrivé jusqu’à la principale intéressée ? La question a été maintes fois posée à la réalisatrice dont la réponse en décevra certains. "Non, toujours pas", révèle-t-elle sur le plateau du 20H de TF1.