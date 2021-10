"Elle en a trop fait" : la sœur de Céline Dion donne des nouvelles après l'annulation des concerts de la star

C'est sa sœur aînée, mais aussi sa marraine. Claudette Dion a donné des nouvelles de Céline Dion qui, depuis un moment, enchaîne les épreuves. Après avoir perdu sa mère adorée en janvier 2020, décédée à l'âge de 92 ans, Céline Dion fait face à un nouveau coup dur. Le 20 janvier dernier, la star annonçait qu'elle annulait les premières représentations prévues à Las Vegas de son nouveau spectacle et qui devait commencer en novembre pour des raisons médicales.

"Je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux... Je veux m'en sortir le plus rapidement possible", affirmait Céline Dion ajoutant avoir "le cœur brisé par cette situation". Céline Dion expliquait souffrir de "spasmes musculaires sévères et persistants", qui l'empêchent de monter sur scène pour prendre part aux répétitions.