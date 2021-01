"Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi" : l’hommage de Céline Dion à son René, 5 ans après

La main dans la main. Comme une évidence. Céline Dion a choisi une photo pleine de symbole pour saluer la mémoire de René Angélil, disparu le 14 janvier 2016 à l’âge de 73 ans après une longue bataille contre le cancer. C’est comme chaque année sur Instagram que la chanteuse québécoise s’est adressée à son défunt mari.

"René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous", écrit-elle dans ce post en français et en anglais qu’elle signe de son nom et de ceux de ses enfants, René-Charles, Nelson et Eddy.