"L’intelligence se fout de la compétition" : pourquoi Albert Dupontel n'était pas aux César

Vendredi 12 mars, c’est Catherine Bozorgan, sa productrice et compagne, qui est venue chercher ses quatre récompenses personnelles pour Adieu les cons – meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario et César des lycéens. Une véritable razzia complétée par le César du second rôle masculin attribué à son vieux copain Nicolas Marié, de tous ses films depuis Bernie en 1997, le César de la meilleure photo à Alexis Kavyrichine et le César des meilleurs décors à Carlos Conti.

Albert Dupontel voit également une dimension politique ET écologique à sa démarche. "Je dirais que géopolitiquement, être le meilleur, c'est quelque chose qui est en train de faire fondre la planète", lâche-t-il. "Toutes ces multinationales, ces produits, ces hommes d’affaires qui veulent être les meilleurs. Le résultat, c'est que la banquise fond et on se chope des virus. Donc ça serait bien d’arrêter d’être le meilleur et d’être juste soi-même, d’écouter un petit peu autrui et je pense que la planète peut se calmer. Mais bon, je ne suis pas sûr d’être entendu parmi les meilleurs !".