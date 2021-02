"Y a-t-il eu une entourloupe ?" : boudée par les César, Juliette Binoche se lâche sur Instagram

Et les nommés sont... Dans la liste des films en lice pour la 46e cérémonie des César, La Bonne Épouse de Martin Provost figure plutôt en bonne position avec cinq nominations. Meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleure actrice dans un second rôle pour Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, meilleur acteur dans un second rôle pour Edouard Baer... Cette comédie populaire qui a réuni plus de 600.000 spectateurs n’est en revanche pas nommée au César du meilleur film. Son metteur en scène Martin Provost ne l’est pas non plus à celui de la meilleure réalisation.

Et Juliette Binoche dans tout ça ? Alors qu’elle tient le rôle principal, l’une des stars les plus primées de l’histoire du cinéma français n’a pas été retenue dans la catégorie meilleure actrice. Et visiblement, elle ne l’a pas tout à fait digéré. "Miroir, mon beau miroir. Pourquoi ne suis-je pas aux César ?", s’interroge-t-elle dans une vidéo un brin lunaire, postée mercredi soir sur sa page Instagram. "Y a-t-il eu une entourloupe au niveau de la haute direction ? Bizarre, bizarre, comme c’est bizarre. César, César."