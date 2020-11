"Cessons de dire des bêtises" : taxé de racisme après sa parodie d’Aya Nakamura, Omar Sy se défend

Si la vidéo a remporté un franc succès auprès de ses abonnés, elle n’a pas été épargnée par certains sur Twitter. "L’imitation grotesque et caricaturale de la maman africaine avec l’accent forcé n’a jamais été drôle et ne le sera jamais. La honte, on est en 2020 quand même. Il existe 45.567 manières d’être drôle, hein ?", s’insurge un internaute dans les commentaires. "C’est pas drôle, retourne faire tes films et abstiens-toi de faire le comique dorénavant", balance une autre.

Doudou serait-il passé de mode ? "Quand tu regardes les commentaires, avant cet humour marchait. Les mentalités ont changé", peut-on encore lire. Reste qu’ils sont tout aussi nombreux, sinon davantage, à prendre la défense d’Omar Sy. "Les gens sont de plus en plus fragiles. Ils s’offusquent pour tout et pour rien", résume un autre internaute. "Les censeurs puritains hermétiques à toute forme d’impertinence ont gagné du pouvoir. Omar Sy devrait s’adapter ou mourir socialement."