La succession de Karl Lagerfeld atteint 12 millions d'euros

Lundi 6 novembre, la première partie de la vente de la succession de Karl Lagerfeld s'est soldée par des enchères totales de 12 millions d'euros, contre une estimation de 2 à 3 millions d'euros. Au total, 582 lots ont été proposés et plus de 1.400 enchérisseurs s'étaient inscrits à la vente. Le tout "dans une ambiance électrique", selon Pierre Mothes, vice-président de Sotheby's France, cité dans un communiqué.

Parmi les pièces, dont 96% ont été vendues au-dessus de l'estimation haute, un "Portrait de Karl Lagerfeld" par l'artiste japonais Takashi Murakami est parti pour 292.100 euros, contre une estimation de 80.000 à 120.000 euros. Une œuvre du peintre français Guy-Pierre Fauconnet, "Vache et sa Laitière", datant de 1920, a elle été adjugée 152.400 euros, contre une estimation comprise entre 4.000 et 6.000 euros.

Les biens mis en vente, dont de nombreux objets de mobilier, étaient issus des résidences du couturier, dont un appartement Quai Voltaire à Paris. Passionné par la période Art Déco, le styliste possédait de nombreuses créations et meubles des Français Louis Süe et André Mare, parmi les artistes fondateurs du mouvement dans les années 1920. Ainsi une paire de fauteuils et ottoman datant de 1925, estimée entre 20.000 et 30.000 euros a été acquise pour 114.300 euros et une coiffeuse estimée entre 7.000 et 10.000 euros est partie pour 88.900 euros.