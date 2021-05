Nick Kamen, l'ex-protégé de Madonna, est mort à 59 ans

Il avait été propulsé au rang de sex symbol grâce à une publicité sulfureuse. Nick Kamen, mannequin et chanteur des années 1980, est mort à l'âge de 59 ans. La triste nouvelle a été confirmée par le chanteur Boy George, qui a rendu hommage à son ami sur Instagram. "RIP à l'homme le plus beau et le plus doux Nick Kamen", a écrit le chanteur et ex-membre du groupe Culture Club.

Nick Kamen avait été révélé en 1985 par la publicité Levi's dans laquelle il se déshabillait dans une laverie au son de I Heard It Through The Grapevine de Marvin Gaye. Né le 15 avril 1962 dans l'Essex, Ivor Neville Kamen, son vrai nom, allait ensuite percer dans la chanson grâce à Madonna qui en avait fait son petit protégé. Lors d'une interview pour la BBC, la chanteuse louait le "charisme" et la "magnifique voix" du mannequin.