"Chaque jour compte" : Britney Spears veut que son père soit évincé "immédiatement" de sa tutelle

Elle a déjà attendu plus d’une décennie et ne compte pas le faire plus longtemps. Britney Spears a demandé, par le biais de son avocat, à ce que l’éviction de son père de sa tutelle soit étudiée par un juge dans les plus brefs délais. Dans un document déposé ce jeudi 5 août au tribunal, Matthew Rosengart appelle à la "suspension immédiate" de Jamie Spears alors qu’une audience doit statuer sur le sujet le 29 septembre.

Depuis la mise en place de ce régime très contraignant en 2008, c’est lui qui contrôle l'argent et les décisions financières de sa cadette. "Même si une attente de deux mois peut sembler insignifiante dans une affaire longue de 13 ans, Mademoiselle Spears ne devrait pas être contrainte encore de se sentir traumatisée, de perdre son sommeil et de souffrir davantage", écrit son représentant.