Charlène de Monaco de retour à l’hôpital pour une opération sous anesthésie générale

Albert et leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, sont venus lui rendre visite à plusieurs reprises. Sans que cela ne fasse taire les rumeurs de tensions entre le prince et son épouse relayées par plusieurs médias européens. Plutôt discret sur sa vie privée, le prince monégasque a coupé court à toute hypothèse de séparation auprès du magazine People d’abord puis de la radio RMC. "Elle est toujours en Afrique du Sud, mais va revenir très très prochainement. On doit faire le point avec les médecins dans quelques jours", déclarait-il cette semaine.