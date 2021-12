Malgré des signes "encourageants", Charlène de Monaco sera au repos "encore quelques mois"

Le palais avait promis de communiquer de nouvelles informations "avant les fêtes de Noël". Un engagement tenu ce jeudi 23 décembre avec la publication d’un cours texte relayé par Nice Matin et Monaco Matin. "La convalescence de la princesse Charlène se poursuit de façon satisfaisante et encourageante", indique le message qui précise que "son rétablissement devrait encore prendre quelques mois". De quoi laisser entendre que l’épouse du prince Albert ne passera pas le réveillon en famille.

La carte de vœux publiée la veille par la princesse elle-même sur son compte Instagram allait dans le même sens. En lieu et place de la traditionnelle photo officielle, Charlène a partagé un dessin sur lequel elle se trouve devant un sapin de Noël entourée de son époux et de leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella qui viennent de fêter leurs 7 ans. Elle recevra leur visite pendant les vacances, souligne le palais.