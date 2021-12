Charlène de Monaco "va s’en sortir" et "reviendra bien plus forte", assure son père

Coincée en Afrique du Sud pendant près de 8 mois pour raisons médicales, l’épouse du prince Albert est rentrée sur le Rocher début novembre pour mieux en repartir. Désormais au repos dans un lieu de convalescence gardé secret, elle soigne un peu plus chaque jour un "épuisement" que son mari décrit comme à la fois "physique et psychologique".

"Ma fille avait pour habitude de nager 20 km par jour", raconte Michael Wittsock au magazine sud-africain You qui consacre sa une à Charlène. "Si on s’appuie sur la manière dont elle s’entraînait, je sais qu’elle est solide, qu’elle va s’en sortir et qu’elle reviendra bien plus forte", assure-t-il, cité par People et le Daily Mail. Le père de l’ancienne championne de natation de 43 ans explique qu’elle est encore "très vulnérable". Victime d’un lourd problème ORL, la princesse monégasque a été opérée plusieurs fois sous anesthésie générale en Afrique du Sud.