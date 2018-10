Charles Aznavour : au moins 180 millions de disques vendus dans le monde

S'inspirant de son vécu et de la société, Charles Aznavour avait l'art de changer la moindre chanson en cinéma. L'artiste cultivait la perfection dans les notes et les textes de ses chansons. Un talent exceptionnel qui lui a valu un tour du monde avec au moins 180 millions de disques vendus en 70 ans de carrière. "Charles Aznavour fait vraiment partie du patrimoine français (...) C'est un artiste demandé par tous les étrangers qui viennent à Paris", explique Renan Cornetteau, disquaire chez Illogicall-Music.



