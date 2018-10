Charles Aznavour est resté discret sur sa vie de famille

Marié trois fois et père de six enfants, Charles Aznavour plaçait sa famille au-dessus de tout. Toutefois, il n'en parlait que très rarement. Ses parents, Mischa et Knar, ont vécu à ses côtés toute leur vie. Ces derniers étaient également des artistes. Il faut aussi savoir que l'un des enfants de Charles Aznavour a suivi ses pas. C'est le cas de Katia. Celle-ci l'avait en effet accompagné en tant que choriste sur scène pendant de longues années. Côté cœur, la star a connu des hauts et des bas. Mais après deux mariages, deux divorces et des aventures sans lendemain, il a enfin trouvé l'âme sœur. Cette dernière est cependant restée dans l'ombre. Plus tard, Charles Aznavour perd l'un de ses fils et en a fait une chanson. Malgré les dures épreuves de la vie, l'artiste a continué à se produire sur scène, mais jamais sans ses proches derrière les coulisses. Il avait même promis à sa sœur qu'il chanterait jusqu'à ses 100 ans.



