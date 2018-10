Charles Aznavour honoré par les médias étrangers

Charles Aznavour était aussi le chanteur français le plus connu au monde. Il a interprété ses succès dans une dizaine de langues et s'est produit sur quelques-unes des plus grandes scènes de la planète. Par ailleurs, beaucoup de médias étrangers saluent l'immense carrière de celui que les Américains appelaient le "Sinatra français". Charles Aznavour a enregistré de nombreuses versions internationales de ses tubes notamment en anglais, en espagnol, en allemand et en italien. En effet, il avait compris que pour apprécier son talent, le public devait comprendre son texte.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.