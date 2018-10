Charles Aznavour : l'émouvant hommage national aux Invalides

Tristesse et recueillement ce 5 octobre 2018 aux Invalides pour l'hommage national à Charles Aznavour. Le dernier adieu en l'honneur du défunt chanteur a été riche en émotions. Il a rassemblé de nombreuses personnalités tant françaises qu'arméniennes. Emmanuel Macron et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont prononcé des éloges funèbres du chanteur. La cérémonie s'est terminée par l'interprétation de la chanson de Charles Aznavour intitulée "Emmenez-moi" par la Garde républicaine.



